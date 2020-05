«Vogliano respirare»: sciopero all'Electrolux contro l'uso della mascherina

No all'utilizzo della mascherina chirurgica, no alla cig per i lavoratori fragili e stop all'orario 6-14 per gli operai della linea di produzione 1. Questi i motivi dello sciopero, intitolato "Vogliano respirare", che è stato indetto dai sindacati Fiom e Uilm per la giornata di domani, 7 maggio, presso lo stabilimento Electrolux di Susegana. La mobilitazione si svolgerà in uscita per tutti i turni lavorativi, dalle 12 alle 13 e dalle 18.30 alle 19.30. "No alle decisioni imposte dalla direzione aziendale senza consultare rsu e rls": si legge nel cartello che preannuncia lo sciopero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.