Cantiere lungo il Passante di Mestre: chiude lo svincolo Preganziol Est

Lavori di manutenzione, mercoledì notte, sul tratto del Passante di Mestre: l’intervento riguarderà lo svincolo di Preganziol, che rimarrà chiuso in uscita dalla carreggiata est (direzione Trieste) a partire ore 22 di mercoledì 19 fino alle ore 6 di giovedì 20 febbraio. Il traffico sarà deviato verso la stazione di Venezia nord sulla A 27.

Come sempre in caso di rallentamenti dovuti alle chiusure in programma, gli utenti saranno costantemente informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile posti sui portali in avvicinamento alla zona. Proseguono inoltre le attività di manutenzione della pavimentazione stradale in A4: Concessioni Autostradali Venete informa che per consentire i lavori nel tratto padovano in corrispondenza del Bivio A4-A13, la notte di martedì 18 febbraio, dalle ore 21 alle 6 di mercoledì 19, si procederà alla chiusura dello svincolo che dalla carreggiata nord della A13 immette in A4 direzione Trieste. Per questo motivo chi proviene da Bologna ed è diretto a Trieste, verrà indirizzato verso lo svincolo della A13 direzione Milano con uscita a Padova est per rientrare quindi in direzione Venezia-Trieste. Regolare il traffico invece per chi percorre la A4.