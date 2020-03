Incrocio pericoloso: nuovo T-red in arrivo a Valdobbiadene

Nell'ultimo consiglio comunale a Valdobbiadene il sindaco Fregonese e la sua giunta hanno approvato l'installazione di un nuovo dispositivo T-red per il semaforo all'incrocio della piazza nella frazione di Bigolino.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" la decisione è arrivata in risposta all'interrogazione presentata dalla consigliera comunale Anna Spinnato che aveva fatto notare come molti automobilisti passino spesso con il rosso, occupando l'incrocio anche quando il semaforo era già diventato rosso creando non poche situazioni di pericolo per gli altri automobilisti. Due anni fa, nel 2018, l'incrocio di Bigolino era già stato al centro di un primo intervento di messa in sicurezza sugli attraversamenti pedonali. Il nuovo dispositivo T-red verrà installato nelle prossime settimane e sarà accompagnato dalla riqualificazione delle strisce pedonali di fronte al bar alla Mora, con l’installazione della segnaletica luminosa per la notte.