Cantiere a Santa Maria del Rovere: 32 alberi saranno abbattuti

Inizierà a giorni il cantiere per riqualificare Piazza Martiri di Belfiore nel quartiere di Santa Maria del Rovere a Treviso. Un'opera molto discussa dal momento che i lavori porteranno alla rimozione di ben 32 alberi pericolanti e due arbusti.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", per consentire lo svolgimento del cantiere in totale sicurezza le vie intorno alla piazza saranno chiuse al traffico e 31 piante ritenute pericolanti saranno abbattute insieme a due arbusti. Una decisione che aveva sollevato numerose polemiche, nelle scorse settimane, tra i residenti che chiedavano al Comune di lasciare gli alberi al loro posto. Il Comune ha ridotto il più possibile il numero di piante da abbattere ma 32 di queste dovranno essere tagliate. Ne saranno piantate di nuove una volta terminati i lavori. Il verde pubblico nell'area di Piazza Martiri di Belfiore è stato portato a 4200 metri quadrati rispetto ai 2900 metri quadrati attuali. In Piazza Martiri di Belfiore sarà rifatto l'impianto di illuminazione, l'arredo urbano e i sotto servizi. Il parcheggio passerà da 78 a 110 posti auto mentre il mercato settimanale è stato spostato nel campo dell'oratorio. Tra le strade chiuse al traffico, infine, ci saranno: Via Radaelli, Via Gasparinetti, Via Ferruglio, Via Belloni, Via Ricci e via 55 Fanteria oltre a Piazza Martiri di Belfiore, vera protagonista del nuovo cantiere in arrivo.