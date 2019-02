Potatura alberi lungo la Feltrina: modifiche e deviazioni al traffico

Lavori di potatura degli alberi sulla strada Feltrina. È stato definito in queste ore il calendario dei prossimi lavori di manutenzione del verde verticale che avverranno tra la fine di febbraio e il mese di marzo.

Nel dettaglio: dal 26 febbraio al 2 marzo, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30, verrà istituito un senso unico alternato per l’intervento dall’incrocio con via Vegri al parcheggio di Viale Nazioni Unite. Dal 4 al 9 marzo (quando, per la chiusura delle scuole per il Carnevale, è previsto per i primi giorni un minore afflusso di veicoli), dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30 - per i lavori dalla rotonda di via Cisole all’incrocio con strada Castagnole - verrà istituito un senso unico per i mezzi provenienti da Treviso mentre i mezzi provenienti da Postioma saranno deviati su via Cisole-viale Europa. Dall’11 al 15 marzo e dal 18 al 20 marzo, dalle 8 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30 la manutenzione del verde verticale interesserà il tratto dal parcheggio di viale Nazioni Unite alla rotonda di viale Olimpia. Verrà istituita una deviazione del traffico su viale Nazioni Unite. Dal 21 al 22 marzo e il 25 e 26 marzo dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30 l’intervento sarà effettuato dall’incrocio con strada di Castagnole alla rotonda-bretella delle Stiore. Verrà istituito nel tratto un senso unico alternato. Infine, dal 27 marzo al 28 marzo dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30 i lavori comprenderanno il tratto fra la rotonda-bretella delle Stiore e piazzale Pistoia. Il traffico verrà deviato sulla bretella delle Stiore e via Castellana. Durante tale intervento verranno utilizzati come deposito temporaneo della ramaglia l’aiuola a goccia all’incrocio con via Cisole e parte del parcheggio all’incrocio con viale Nazioni Unite.

Si invita la cittadinanza a utilizzare, per quanto possibile, la viabilità alternativa.