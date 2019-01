Potatura alberi lungo la Pontebbana: scatta il senso unico alternato

Per consentire l’avvio dei lavori di abbattimento e potatura alberi e il taglio degli arbusti lungo la statale “Pontebbana”, dal 25 gennaio al 2 marzo sarà istituito il senso unico alternato in tratti saltuari tra Mogliano Veneto (km 7,252) e Cordignano (km 63), in provincia di Treviso.

La limitazione sarà in vigore dalle ore 8 alle 18, esclusi i giorni festivi. Inoltre, per i lavori di abbattimento di alberature che presentano il cedimento delle radici o del fusto, da lunedì 28 all'8 febbraio lungo la statale 50 "del Grappa e del Passo Rolle" sarà istituito il divieto di transito tra il km 41,600 e il km 42,800, nel territorio comunale di Feltre, in provincia di Belluno. Le attività saranno condotte nella sola fascia oraria 7:00 – 17:30, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi. Durante le ore di chiusura la circolazione sarà deviata sulla viabilità limitrofa tramite segnaletica apposta in loco.