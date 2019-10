Tempesta Vaia, i vigili del fuoco di Treviso donano a Taibon agordino alcune piante

Il personale del comando provinciale dei vigili del fuoco di Treviso, si e’ prodigato per la creazione di un Presepe che ha partecipato alla manifestazione “Natale a Treviso 2018 - La Via dei Presepi“ grazie anche al contributo del Comune di Treviso. Lo stesso presepe, è stato ispirato all’operatività dei vigili del fuoco durante l’emergenza “Vaia”. Con il ricavato delle libere offerte, l’associazione nazionale dei vigili del fuoco, sezione di Treviso, ha acquistato delle piante finalizzate alla ricomposizione ambientale simbolica del territorio colpito prima da un furioso incendio e poi dalla tempesta. Per celebrare questa attività è stata organizzata dal Comune di Taibon Agordino il giorno 7 ottobre una sobria cerimonia con le scuole in prossimità della chiesetta di San Lucano dove sono stati piantatati gli alberi acquistati.