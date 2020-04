Tamponi al Centro Sartor di Castelfranco: nessun ospite positivo al Coronavirus

Nessun ospite positivo al Centro Anziani Sartor, di via Ospedale a Castelfranco Veneto, dopo l'esito dei tamponi. Si è svolta infatti in questi giorni un'attività di screening con test condotta dalla Task Force dell'Ulss 2 per verificare la presenza del Coronavirus. Al primo test, quello sierologico, su un campione di 260 ospiti sono stati rilevati 31 soggetti positivi al test rapido, tutti asintomatici senza criticità correlate. Il test ovviamente non è indice di Covid-19, che soltanto il successivo tampone andava a confermare. E propri nelle scorse ore sono arrivati i risultati: nessuno ospite positivo al Covid-19. I soggetti rilevati dal test sierologico erano già stati comunque isolati nel centro diurno, predisposto appositamente per l'emergenza già da tempo e vi resteranno per un periodo precauzionale.



«Prevenzione, attenzione e soprattutto grande programmazione. Possiamo dire con orgoglio che al Centro Sartor, le misure messe in atto hanno dato i propri risultati – spiega il presidente del Centro Sartor, Maurizio Trento – Il Centro Sartor, già dall'inizio dell'emergenza, si è subito attivato con le necessarie misure restrittive e cautelative/preventive per la sicurezza e la tutela degli ospiti, in particolare con la creazione di un centro di isolamento esterno completamente separato dall'edificio residenziale, nella zona del centro diurno “Attivamente” (attualmente fermo) che è stato dotato di personale dedicato e di tutte le apparecchiature/attrezzature necessarie per l'assistenza socio sanitaria con una capienza di trenta posti letto (i lavori strutturali ed impiantistici sono stati completati nell'arco di soli 7 giorni). Tale nucleo, in attuazione delle disposizioni regionali e nazionali, è stato destinato in via prudenziale ai casi di sospetto contagio al fine di eliminare immediatamente tutte le possibilità di contatto e trasmissione ad altri ospiti e ai dipendenti dell'Ente. Il Centro si è inoltre organizzato con un piano di intervento straordinario in termini di prevenzione e controllo dell'infezione al fine di avere una gestione operativa in grado di contenere il rischio. Oggi siamo felici di poter dire che nessuno dei nostri ospiti è positivo al Covid-19. Ma se l'emergenza dovesse presentarsi, siamo pronti».

