In piazza Duomo arriva il "Tanabata"

TREVISO Giovedì 19 luglio, a partire dalle ore 18:30, le Gallerie delle Prigioni invitano tutti a prendere parte a un’iniziativa ispirata al Tanabata o Festa delle stelle, una delle ricorrenze giapponesi più amate: ognuno potrà scrivere, e i più piccoli disegnare, il proprio desiderio su un tanzaku, un foglietto di carta colorato, e poi appenderlo alla struttura di legno nella piazzetta antistante le Gallerie. Il Tanabata è una ricorrenza tra le più sentite da grandi e piccini in Giappone e celebra il ricongiungimento di due divinità amanti, rappresentate dalle stelle Vega a Altair: Orihime la tessitrice e Hikoboshi il mandriano. Ai due innamorati è permesso di incontrarsi solo una volta l’anno, quando nessun’altra stella della Via Lattea si interpone tra loro, il settimo giorno del settimo mese lunare, data variabile che tradizionalmente coincide con il 7 luglio.

Una storia antica quasi tre millenni, giunta in Giappone dalla Cina, che ogni anno invita i giapponesi a scrivere i loro desideri sui tanzaku, strisce di carta colorata da appendere agli alberi che ricordano i fili di seta intrecciati dalla tessitrice Orihime. Le Gallerie delle Prigioni propongono ora questa festa giapponese a Treviso: i visitatori sono invitati a esprimere i loro desideri sui tanzaku colorati, contribuendo così alla creazione dell’installazione in divenire dedicata al Tanabata. Tanabata è una delle iniziative promosse nell’ambito della mostra attualmente in corso alle Gallerie delle Prigioni “I Say Yesterday, You Hear Tomorrow. Visions from Japan”, visitabile gratuitamente dal martedì al venerdì dalle 14:30 alle 19, e sabato e domenica dalle 10 alle 19.