Tangenziale di Mestre, lavori in arrivo sugli svincoli Carbonifera e Terraglio

Concessioni Autostradali Venete ha annunciato che, per lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza, verrà chiuso lo svincolo con destinazione Venezia-Porto (Carbonifera) dalla carreggiata ovest della Tangenziale di Mestre dalle ore 10 alle ore 15 di mercoledì 15 gennaio. Durante l’orario di esecuzione dei lavori, il traffico con direzione Venezia verrà deviato verso la rotatoria Marghera.

Inoltre, per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, verrà chiuso, sempre sulla Tangenziale di Mestre, lo svincolo in entrata Terraglio Ovest (direzione Milano) in orario notturno, dalle ore 21 di giovedì 16 alle ore 6 di venerdì 17 gennaio. In questo caso il traffico che dalla rotatoria Terraglio si immette in tangenziale, verrà indirizzato verso la rotatoria di Dese sul Raccordo Autostradale con l’aeroporto Marco Polo. Come sempre in caso di rallentamenti dovuti alle chiusure in programma, gli utenti saranno costantemente informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile posti sui portali in avvicinamento alla zona.