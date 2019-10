Compie 87 anni, festeggia andando a vendemmiare Raboso

Sarà l’aria del Piave, sarà fortuna, il fatto sta che Tarcisio Lorenzon residente vicino le rive del Piave a Negrisia, ha compiuto 87 primavere e com’è sua abitudine ha trascorso la giornata vendemmiando nei suoi vigneti l’uva da lui preferita: il Raboso Piave.

Quando gli abbiamo chiesto qual era il suo segreto, Tarcisio ha risposto: «Eh, non pensate che non abbia neanche un dolore, la mattina va tranquilla, ma il pomeriggio sento un po’ di stanchezza anch’io. Il segreto è fare quello che ti piace con passione, il lavoro non è mai un peso se ti piace quello che fai». E a chi gli chiede se esiste una formula magica per arrivare a 87 anni nelle sue condizioni lui risponde: «Beh a dire il vero ai pasti un buon bicchiere di rosso non manca mai».Cosa pensa di fare in futuro? «Vediamo, mancano ancora tanti anni prima di arrivare a 100».