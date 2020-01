Pieve di Soligo e Refrontolo acquistano 7 nuovi targa system

Gli automobilisti di Refrontolo e Pieve di Soligo sono avvisati: dai prossimi mesi le strade dei due Comuni trevigiani saranno monitorate da ben 7 nuovi dispositivi targa system per controllare il traffico in entrata e in uscita.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", l'investimento avrà un costo complessivo di oltre 200mila euro ed è stato richiesto dalla Polizia locale dei due Comuni per garantire una maggiore sicurezza sulle strade. I nuovi varchi saranno posizionati lungo i confini comunali proprio per monitorare quali auto entreranno ed usciranno dai due Comuni. Cinque dispositivi per Pieve di Soligo, due per Refrontolo. A Pieve di Soligo dovrebbero essere posizionati lungo la strada provinciale in direzione Conegliano, in Via Schiratti, Via del Lavoro, Via Cal Zattera e Via Vallata. Nelle scorse settimane la gara d'appalto era stata particolarmente travagliata. Dopo averla riassegnata in maniera definitiva alla ditta S.T.T. con sede in provincia di Monza Brianza, ora i 7 nuovi dispositivi sono pronti per essere installati nelle prossime settimane.