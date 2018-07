Tarzo, lavori alla condotta: erogazione dell'acqua sospesa giovedì

TARZO Giovedì 19 luglio dalle ore 5.30 alle ore 17.00 per consentire i lavori di inserimento della nuova condotta idropotabile in via Roma in comune di Tarzo, verrà sospesa l'erogazione di acqua potabile. Le zone interessate del comune di Tarzo sono: Tarzo centro fino a Corbanese - località Rive di San Pietro e laterali - località Bressa e laterali - località Introvigne e laterali - località Castellich e laterali - strade limitrofe. In caso di maltempo i lavori saranno posticipati al successivo giorno lavorativo.