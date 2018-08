"Vinze 'a Guera e te spose" all’Auditorium Prealpi di Tarzo

TARZO Andrà in scena giovedì 9 agosto alle 20.30 all’Auditorium Prealpi di Tarzo lo spettacolo teatrale “Vinze ‘a Guera e te spose”, una commedia in dialetto vittoriese di Alessandro Valenti con l’Allegra Compagnia dell’Università, diretta da G. Baggio. La serata, nell’ambito delle iniziative per celebrare il Centenario, è organizzata dall’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Vittorio Veneto in collaborazione con l’Università per la formazione continua di Vittorio Veneto, Banca Prealpi, la Consulta delle Associazioni d'Arma, l'Associazione Nazionale Paracadutisti, le Sentinelle del Lagazuoi e dall’Associazione di Mutuo Soccorso Noi x Noi. A cento anni esatti dal primo lancio con paracadute in guerra avvenuto il 9 agosto 1918, lo spettacolo celebra la storia d'amore ed eroismo vissuta da Alessandro Tandura, Medaglia d’Oro al Valor Militare, e dalla moglie Maddalena Petterle, Medaglia d’Argento al Valor Militare. La serata terminerà con un rinfresco alpino offerto a tutti i presenti. L’ingresso è libero.