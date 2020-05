Tatuatori esclusi dal Dpcm, arriva il dietrofront: «Possono riaprire»

Alle 16 di ieri erano chiuse, alle 18 aperte. Per le "botteghe" dei tatuatori è stata insomma una domenica sull'ottovolante, appesi alla speranza di riaprire che la prima ordinanza di Zaia sembrava aver cancellato.

«Poi alle fine - spiega Stefano Fabretti, il titolare di IV Dimensione con la sede sulla Statale Feltrina - è arrivato il Dpcm del presidente del consiglio che ha sciolto le ultime riserve e questa mattina siamo aperti. Ma ieri è stata una giornata convulsa, con i centralini che stavano esplodendo per le richieste fatte in un periodo antecedente al Covid che prima potevamo finalmente soddisfatte, poi è stata tutto cancellato e alla fine abbiamo dovuto richiamare i clienti per dire che in effetti riaprivamo». Per le i protocolli, non essendocene nulla di specifico per i tatuatori, al IV Dimensione hanno preso a modello quello degli estetisti. «Ma in realtà - spiga Fabretti - noi già prima del Coronavirus lavoravamo con guanti, visiere e mascherine perché le indicazioni della Usl sono molto stringenti. Per quanto riguarda i clienti debbono entrare nello studio con mascherina e guanti, che nei procediamo a sanificare. Se per gli operatori vengono adottate le Ffp 2 a chi si siede in poltrona diamo le mascherine chirurgiche, di cui avevamo una gran scorta anche prima del virus. L'unica incertezza riguarda i camici: le informazioni che avevamo dalla Inail dicevano che si dovevano indossare quelli dal chirurgo, che proteggono tutto il corpo mentre sul Dpcm è scritto che si possono usare quelli oppure dei grembiuli. E noi abbiamo adottato i secondi, cosa che eravamo abituati a fare anche prima».

La risposta dei clienti alla nuova riapertura è stata entusiasta. «Il nostro è uno studio che lavora bene - conclude il titolare - avevamo chi si era prenotato per il periodo della chiusura e che è voluto tornare subito e altri chi si erano già messi in lista per quando avremmo riaperto. Adesso speriamo vada tutto bene e si possa continuare la lavorare, il lungo stop è stato un periodo molto duro».