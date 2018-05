"Te rogamos, audi nos": il libro in regalo alle famiglie di Resana nel mese Mariano

RESANA Un regalo “speciale” da parte dell’Amministrazione Comunale in occasione del mese di Maggio, tra fede e tradizione, il mese dedicato alla Vergine Maria e ai tanti momenti di preghiera che solitamente avvengono nei pressi dei Capitelli. In occasione del mese “mariano” infatti il Comune di Resana ha messo a disposizione di quanti frequentano le Chiese di Resana, Castelminio e San Marco ma anche i vari capitelli e sacelli ubicati nel territorio, il libro scritto dal giornalista Angelo Squizzato “Te rogamus, audi nos”, un volume che, con dovizia di particolari, ricostruisce la storia dei “capitelli” quali luoghi di preghiera e parte dell’identità dei paesi.

“Un regalo che abbiamo voluto fare alle famiglie in occasione di questo mese dedicato alla Madonna - ha spiegato il sindaco Stefano Bosa nel presentare l’iniziativa – il libro scritto dal giornalista 'resanese' Angelo Squizzato, e corredato dalle foto di Italo Caon, racconta degli “spezzoni” unici di storia. La storia dei capitelli che proprio in questo periodo diventano il luogo di ritrovo serale di molte famiglie di credenti. Ritrovarsi di fronte al simbolo religioso diventa al contempo momento di preghiera e momento di socialità tra famiglie. Il libro è uno di quei testi che dovrebbero essere conservati presso le case come testimonianza di una tradizione che si tramanda da tanti anni”. Il libro “Te rogamus, audi nos” è a disposizione sia presso le chiese di Resana, Castelminio e San Marco sia in Municipio.