Teatro Accademia compie 150 anni: svelata la nuova stagione teatrale

Il teatro incontra i sogni, è questo il tema della nuova stagione che apre l'autunno 2019 per il teatro Accademia, una stagione ancora più magica perché corrisponde alla numero 150.

Da ormai 150 infatti il teatro Accademia accoglie il pubblico per regalare delle rappresentazioni del livello più sublime fin dalla prima, nel 1869, con l'opera "Il Conte Ory" di Rossini. «È stato un intervento importante, il teatro Accademia è fondamentale per Conegliano e c'è grande soddisfazione e orgoglio da parte dell'amministrazione - dichiara il sindaco Fabio Chies - In molti pensavano che non ce l'avremmo fatta ma anche quest'anno possiamo garantire una stagione teatrale di tutto rispetto ai nostri cittadini». Simbolo della città di Conegliano e della sua piazza, il teatro Accademia è stato testimone del cambiamento del mondo, della cultura, della socialità e rimane espressione di una comunità viva e dinamica, grazie alla cura della società proprietaria, l’Accademia S.r.l., che ha recentemente portato a termine una importante opera di ristrutturazione mantenendo alto l'interesse del pubblico.

«Dopo 40 anni continuo a vedere quanto la comunità apprezza il teatro - conferma il direttore artistico Giorgio Fabris - il tema di questa stagione è il sogno perchè lo spettatore deve sentirsi arricchito e alleggerito allo stesso tempo». È proprio per celebrare lo storico anniversario che il 22 novembre si aprirà la stagione teatrale in tutto il suo splendore, con una serie di spettacoli che vedono coinvolte le migliori compagnie, a emozionare il pubblico con rappresentazioni classiche e moderne. «Siamo felici di poter dare una risposta agli amanti della cultura - commenta l'assessore Gaia Maschio - che temevano di non poter usufruire delle rassegne teatrali invernali. Con grande professionalità abbiamo rinnovato la collaborazione promettendo spettacoli di alto livello». Il programma per la stagione 2019-2020 si apre con 15 spettacoli già in calendario ma sono 40 le rappresentazioni previste, con l'auspicio di superare il numero di spettatori dell'anno scorso, ben 40mila. «È un ottimo segnale - concordano Chies e Fabris - riuscire a coinvolgere un pubblico giovane, comprese le famiglie, è un traguardo preziosissimo, indice di quanto la città dia spazio a iniziative culturali di un certo spessore». Il teatro Accademia sarà anche la sede in cui si terrà l'assegnazione del premio Civilitas 2019, durante la giornata di sabato 30 novembre.