Treviso per il sociale: il Comune cede gratuitamente il Comunale per il concerto dell'Unicef

Mercoledì 29 maggio, alle 20.45, al Teatro Comunale “Mario Del Monaco”, si terrà il Concerto benefico per Unicef, organizzato in occasione del trentennale dell’approvazione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite della “Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”. Il concerto, promosso dal Comitato locale di Unicef con il supporto del Comune di Treviso - che, vista l’importante ricorrenza e lo scopo benefico dell’iniziativa, ha concesso gratuitamente l’uso del Teatro Comunale - vedrà sul palco l’orchestra “La Réjouissance”, composta da giovani musicisti provenienti da tutto il Veneto e già protagonista in molti teatri sia in Italia che all’estero.

“La Réjouissance” sarà diretta dal Maestro Elisabetta Maschio, già insignita del Leone d’oro della Regione del Veneto per la divulgazione culturale e, per due volte, della medaglia d’argento del Presidente della Repubblica per l’organizzazione del festival internazionale “Gioie Musicali” che si tiene ogni anno dal 2005. Durante la serata verranno eseguite celebri colonne sonore cinematografiche in speciali arrangiamenti sinfonici: l’incasso sarà interamente devoluto al Progetto Unicef “Siria, appello umanitario di emergenza”.

La vendita dei biglietti sarà gestita da Rotary Club Treviso e Unicef di Treviso, presieduta da Velina Cristinzio Bianco. Il Comitato vede impegnate 15 volontarie fisse per la raccolta fondi a favore di Unicef nazionale per il supporto alle situazioni di disagio per bambini italiani e stranieri. I contribuiti per il perseguimento delle attività di Unicef vengono raccolti anche grazie alla vendita delle “Pigotte”, bambole di pezza cucite a mano che vengono assemblate in alcuni laboratori del trevigiano e poi vendute nel centro di Treviso, nei mercatini e in altre occasioni benefiche.