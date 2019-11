Prove a Treviso per l'acqua alta: Teatro Stabile paga le spese a La Fenice

Il consiglio di amministrazione del Teatro Stabile del Veneto riunitosi venerdì 29 novembre al Verdi di Padova, ha ribadito la propria solidarietà alla città di Venezia e ai colleghi del Teatro La Fenice, che nei giorni dell’acqua alta sono stati accolti dal Teatro Mario del Monaco di Treviso per le prove del Don Carlo, deliberando l’assunzione di tutti i costi dell’ospitalità a carico dello Stabile Veneto.

«Aprire le porte del Del Monaco agli amici della Fenice è stato un gesto spontaneo per tutta la famiglia dello Stabile e per il Sindaco Mario Conte – dichiara Giampiero Beltotto, presidente Teatro Stabile Veneto – Un gesto solidale riconfermato dalla volontà unanime dei soci di non far pagare nessuno costo all’Orchestra». Nel corso del consiglio di amministrazione il presidente ha, inoltre, informato i soci del premio Veneto Awards 2019 assegnato dal Gruppo Class al Teatro Stabile del Veneto, per l’innovazione che l’ente è riuscita a portare all'economia e alla cultura del territorio regionale. Il premio è stato dedicato a tutti i dipendenti del Teatro Stabile.