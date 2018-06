Torna il TEDxCastelfrancoVeneto 2018 al grido di #frammenti

CASTELFRANCO VENETO TEDxCastelfrancoVeneto rende noto durante la serata di AperiTEDx che #frammenti è il claim scelto per la terza edizione di TEDxCastelfrancoVeneto, evento che si terrà sabato 6 ottobre 2018 presso il Teatro Accademico. TEDxCastelfrancoVeneto ha svelato durante l’AperiTEDx, serata tenutasi venerdì 29 giugno presso Ferrowine a Castelfranco Veneto, che il claim scelto per l’evento del 2018 è #frammenti. La terza edizione di TEDxCastelfrancoVeneto si svolgerà nella giornata di sabato 6 ottobre 2018 presso il Teatro Accademico, e vedrà la partecipazione di nuovi speaker che attraverso talk di una decina di minuti, esporranno al pubblico idee di valore che meritano di essere condivise.

Durante l’AperiTEDx il team ha raccontato le peculiarità del tema scelto e le tappe previste per giungere alla giornata del 6 ottobre. Anche per questa terza edizione il team, composto da giovani determinati e intraprendenti, vuole contribuire a ravvivare il panorama culturale della propria cittadina, servendosi della collaborazione di speaker impegnati in settori e discipline diverse. Il claim della terza edizione di TEDxCastelfrancoVeneto è #frammenti. La parola frammenti è stata scelta perché al suo interno si possono individuare due concetti che esprimono appieno lo spirito del progetto portato avanti dal team: il dialogo fra-menti, e la loro collaborazione per unire frammenti diversi, costruendo così un mosaico di idee innovative e sorprendenti. Gli speaker racconteranno le proprie passioni, progetti, esperienze e pensieri, toccherà poi al pubblico decidere quali frammenti accogliere dal confronto con altre persone per arricchire al meglio il proprio immaginario.

Anche per questa terza edizione è previsto l’allestimento di Vision Garden, la fiera dell’innovazione e della tecnologia, nata per creare un ponte tra aziende, startup, università, studenti e pubblico. La decisione di confermare questo appuntamento deriva dal successo riscosso lo scorso anno. Infatti durante l’edizione del 2017 sono stati oltre cinquemila gli appassionati di ricerca, sviluppo e creatività che hanno visitato i 25 stand allestiti. Vision Garden non vuole essere una semplice esposizione, ma uno spettacolo interattivo che coinvolge la cittadinanza e la mette a contatto con esperti che investono tempo, energie e risorse nella ricerca e nel progresso. L’edizione 2018 di Vision Garden si svolgerà in un’area ancora più visibile e centrale di Castelfranco Veneto rispetto allo scorso anno, coinvolgendo un numero ancora maggiore di aziende e università partecipanti.