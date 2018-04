Economia imprese e società: TedX sbarca a Montebelluna

MONTEBELLUNA Il 26 maggio si terrà la prima edizione di TEDx Montebelluna - idee in orbita presso Infinite Area, in via San Gaetano a Montebelluna (TV). L’evento si preannuncia, come tutti gli altri Tedx, ad alto impatto economico e sociale. I posti sono limitati (max 100), i biglietti sono in vendita on line a partire da oggi (26 aprile, fino ad esaurimento): www.tedxmontebelluna.com, in home page tasto biglietto.

Al costo di 50 euro iva compresa (verrà rilasciata fattura) per l’intera giornata ed il pranzo (catering a cura dell’Istituto Alberghiero Giuseppe Maffioli), il biglietto dà la possibilità di seguire le talk di tutta la giornata. L’evento è senza scopo di lucro e interamente sostenuto dalla vendita dei biglietti e da sponsor locali. Per una giornata, a Montebelluna si parlerà del “futuro” , o meglio delle “idee che meritano di essere diffuse e raccontate”, per mettere in circolo nuove prospettive e nuovi stimoli del pensiero locale e globale.

Il TED (acronimo per Technology, Entertainment, Design) è un'organizzazione no profIt americana nata negli Anni Ottanta con l’obiettivo di far circolare le idee interessanti in Italia e nel mondo, mettendo in relazione imprese, organizzazioni e persone, ed ha dato la possibilità di realizzare eventi locali, i TEDx, per trasmettere lo spirito e l’esperienza TED a un pubblico sempre più vasto. Montebelluna entra a pieno titolo nel circuito delle città dei Tedx, ovvero i forum di idee e di incontro costruiti intorno a una comunità e a un territorio interessati alla valorizzazione della Scienza e della vita dell’uomo.

Durante la giornata, gli speaker coinvolti nell’evento parleranno di innovazione da diversi punti di vista in maniera trasversale: il linguaggio, l’Intelligenza Artificiale, la matematica delle reti, l’illustrazione. Interverranno, tra gli altri, Vera Gheno, sociolinguista che collabora con Accademia della Crusca e con l’editore Zanichelli, Daniele Durante, professore di Statistica all’Università Bocconi di Milano, Filippo Bonaccini, ingegnere civile che ci parlerà di Smart village, progetti di riqualificazione energetica dei quartieri. L’evento si terrà nello spazio di Infinite Area: un edificio industriale di 2.500 metri quadri, riqualificato e aperto nel 2015 come spazio per eventi, workshop e coworking.

“Abbiamo lavorato all’organizzazione per nove mesi” ha sottolineato Andrea Franchin, licenziatario di TEDx Montebelluna “e non vediamo l’ora di vedere i nostri sforzi diventare realtà. Siamo un gruppo di quindici persone, che vanno dai 20 ai 40 anni, tutti del territorio, crediamo fortemente negli eventi TED e abbiamo lavorato in sinergia durante questi mesi per vedere realizzato questo sogno. Le talk conterranno dei messaggi forti, delle storie emozionanti su cui riflettere, visioni nuove con cui guardare al futuro”.