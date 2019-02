Abbandonano un televisore sopra l'autovelox, ironia social: «Sembra un Transformer»

Una bravata ai danni di un autovelox è diventata virale in Rete grazie a una foto che, da alcune ore, ha suscitato decine di reazioni e commenti divertite da parte del popolo di Internet.

Tutto è partito dalle strade della frazione di Colmello, a poca distanza dal confine tra le province di Treviso e Venezia, pur essendo sotto il Comune di Marcon. In una delle vie del paese, alcuni burloni hanno abbandonato un vecchio televisore sopra uno degli autovelox fissi installati dall'amministrazione comunale. Il risultato, invece di provocare sdegno e indignazione tra i cittadini per l'abbandono di un rifiuto all'aria aperta, ha finito per divertire moltissimi utenti sui social dove la foto del velox con televisore incorporato ha raccolto decine di commenti divertiti e condivisioni. «Sembra un Transformer» scrive qualcuno citando il famoso film sui robot. «Idolo!» gli fa da supporto qualcun altro. In molti però storcono il naso: «Se iniziassimo a far tutti così non sarebbe una buona cosa» e infine chi ammette: «Molto simpatico, però non si fa!».