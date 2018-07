Temporali in Veneto, dichiarato stato di attenzione criticità idrogeologica

TREVISO Alla luce delle previsioni meteo emesse da Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto, ha diramato poco fa un avviso di criticità dichiarando lo Stato di Attenzione per Criticità Idrogeologica su tutto il territorio. L’Avviso è valido dalle 14 di oggi alle 24 di domani, 6 luglio. Visti i fenomeni meteorologici previsti, la criticità idrogeologica è riferita allo scenario per temporali forti. Per l’area di Borca di Cadore, dove insiste una “storica” frana, il livello è di Attenzione Rinforzata (livello 2 su un massimo di 3).