Ritrovata Tenny: la gatta dell'ospedale è tornata a casa

Storia a lieto fine all'ospedale di Oderzo. Tenny, la gatta sparita qualche giorno fa dal nosocomio opitergino, è tornata "a casa" nel tardo pomeriggio di domenica 11 novembre per la gioia di tutto il personale ospedaliero che l'aveva adottata nei mesi scorsi.

La notizia si è subito diffusa in Rete e sui social network dove molti residenti avevano postato foto e segnalazioni della micia in giro per Oderzo nei giorni scorsi. Dopo la scomparsa improvvisa e preoccupante di Tenny, in molti avevano ipotizzato che la gatta fosse stata portata via da qualche automobilista che l'aveva vista in giro da sola per le strade del paese. Sempre molto socievole con tutti, Tenny è riuscita a tornare all'ospedale anche se con un carattere diverso dal solito. Sta bene, mangia, ma non si fa più avvicinare dagli sconosciuti come accadeva prima della sua sparizione. Qualcosa in questi giorni dev'essere per forza accaduto alla mascotte dell'ospedale di Oderzo. Chi la seguiva prima della sua sparizione, vedendola tornare ha tirato un grande sospiro di sollievo ma sono in molti ora a pensare che le strade vicino all'ospedale siano un posto troppo pericoloso per la salute di Tenny. L'idea dei volontari che la seguono sembra essere quella di cercarle il prima possibile una nuova casa, magari con giardino, dandola in adozione a qualcuno che sappia accudirla e riempirla di coccole e attenzioni tenendola lontana da nuovi pericoli.