Tensostruttura di Caonada: in corso il rifacimento della membrana

Sono iniziati martedì 7 gennaio i lavori di manutenzione straordinaria per iI rifacimento della membrana di copertura della tensostruttura annessa alla palestra di Caonada.

Un intervento che il Comune ha finanziato con 90mila euro e che si rende necessario a causa della fisiologica usura dell’impianto a dieci anni dall’inizio della sua attività. I lavori – affidati alla ditta Europlast srl di Bologna – prevedono la sostituzione della membrana ed il rinforzo delle arcate in legno di sostegno all’impianto. «Era un intervento atteso e necessario che abbiamo deciso di finanziare con l’avanzo di bilancio 2018. Per permettere lo svolgimento dei lavori in sicurezza – il cui completamento è previsto entro questa settimana – le associazioni sportive che si allenano nell’impianto in questi giorni svolgeranno le loro attività sportive in altre strutture e vi ritorneranno non appena l’intervento si sarà concluso» commenta l’assessore ai lavori pubblici, Michele Toaldo.

Conclude l’assessore allo sport, Elisa Gobbo: «Finalmente trova realizzazione questo intervento che rimetterà a nuovo questa struttura frequentata dagli oltre 200 atleti di tre associazioni, l’Asd raiders dell’hockey, l’Asd roller club Montebelluna-Maser e Sporting Montebelluna. Con questa operazione viene aggiunto un ulteriore intervento tra quelli rivolti all’edilizia sportiva. Tra i prossimi investimenti anche quello di 500mila euro per il rifacimento della pista di atletica ed l’adeguamento dei relativi spogliatoi».