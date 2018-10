Terraglio Est: lettera ai sindaci da Ascom, Assindustria e Cna

Ascom Treviso, Assindustria Venetocentro e Cna Treviso hanno scritto una lettera ai Sindaci di Casale Sul Sile, Casier, Preganziol e Treviso per promuovere un incontro urgente con l’Assessore regionale alle infrastrutture Elisa De Berti e l’ingegner Silvano Vernizzi, Direttore generale di Veneto Strade per promuovere l’iter di realizzazione del ‘Terraglio Est’. Proprio il Direttore Vernizzi ha espresso in questi giorni la disponibilità di Veneto Strade a dare avvio al progetto esecutivo dell’opera stante un accordo tra le Amministrazioni comunali coinvolte.

“Facciamo seguito all’incontro del 3 ottobre scorso a Dosson di Casier nel quale tutte le Amministrazioni locali intervenute si sono espresse a favore del completamento del Terraglio Est, ritenendola un’opera strategica per il territorio, rispondendo così alle istanze delle imprese e di larga parte della cittadinanza”, scrivono nella lettera ai Sindaci le tre Associazioni imprenditoriali, anche esse presenti a quell’incontro. Si richiama poi l’intervista all’Ingegner Vernizzi e l’esigenza da lui espressa alle Amministrazioni a presentarsi unite per richiedere l’avvio dell’opera. Un accordo di massima, si ricorderà, era stato raggiunto già nell’incontro del 3 ottobre a Dosson, al quale erano intervenuti anche le stesse Associazioni di categoria.

“Raccogliendo quindi l’invito di Veneto Strade -chiude la lettera- siamo a richiedervi di voler promuovere al più presto, stante l’unità di intenti manifestatasi, un incontro preliminare con l’Ing. Vernizzi e l’Assessore regionale De Berti, al quale ci rendiamo disponibili a partecipare per supportare e sostenere le Amministrazioni locali nel dialogo con la Regione al fine di poter avviare l’iter di realizzazione dell’opera”.