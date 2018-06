Terraglio Est: il comune di Casier favorevole alla realizzazione

CASIER Il comune di Casier ha inviato al comune di Treviso un’osservazione al Piano degli Interventi in cui chiede di confermare il completamento del Terraglio Est dall’area industriale di Dosson all’uscita della Tangenziale.

L’opera era stata inserita nel Piano degli interventi dalla giunta Manildo nel marzo 2018, decisione ratificata con il voto del consiglio comunale. Successivamente lo stesso Manildo aveva riaperto i termini per le osservazioni nel mese di maggio, osservazioni che possono essere fatte da cittadini, ordini professionali o altri enti come i comuni. "Data la riapertura alle osservazioni abbiamo voluto ribadire la nostra posizione sulla necessità di completare il secondo stralcio dell'opera", spiega il sindaco Miriam Giuriati, ricordando come questa posizione sia stata espressa in maniera unanime dal consiglio comunale di Casier e da quello di altri comuni nella parte sud della provincia. "In questi anni abbiamo collaborato assieme alla Provincia e ai comuni interessati - prosegue la prima cittadina - per arrivare ad un risultato condiviso, come testimonia l’inserimento dell’opera nelle tavole del Piano degli Interventi. Sicuramente Treviso gioca un ruolo centrale perché l’ultimo tratto gravita sul suo territorio, ma ricordo come anche la Via (Comitato Tecnico Regionale per la Valutazione dell’Impatto Ambientale) abbia ribadito la necessità di questo collegamento per rendere maggiormente sostenibile la viabilità dell’area anche in vista della realizzazione della Cittadella della Salute". Il primo stralcio attualmente realizzato collega il casello di Preganziol con l’area industriale di Dosson, ma i due stralci sono stati una soluzione ideata per facilitare l’avanzamento dei lavori, dato il progetto è sempre stato pensato dal Passante di Mestre fino alla Tangenziale di Treviso. "Sono contenta - afferma Giuriati - che in campagna elettorale l’allora candidato Mario Conte si sia sbilanciato a favore del completamento del Terraglio Est, come ho apprezzato l’ipotesi portata avanti da Manildo di liberalizzare la A27. Quest’ultima proposta sarebbe complementare alla realizzazione dell’ultimo tratto che dobbiamo sforzarci di portare a casa appena possibile. Credo che su questi temi sovra comunali i sindaci abbiano il dovere di fare squadra. L’osservazione che abbiamo presentato va in questa direzione".