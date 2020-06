Terraglio Est, stop ai lavori: l'appello del gruppo "Sant'Antonino Vive!"

Il gruppo di quartiere "Sant'Antonino Vive!" di Treviso ha lanciato un appello pubblico su Change.org (la piattaforma di petizioni online) per chiedere lo stop dei lavori del Terraglio Est. La petizione, che ha già superato le 200 firme, si rivolge al sindaco di Treviso Conte, al presidente della Regione Zaia e al Ministro dell’Ambiente Costa.

«In un momento storico di enorme incertezza, sofferenza sociale, con le prospettive di una crisi economica senza precedenti per molti trevigiani e per tutti, chiediamo agli amministratori di riconsiderare in modo responsabile il contenuto delle scelte che ci riguardano». Queste le parole del gruppo di quartiere che chiede uno stop ai progetti di cementificazione dell'area e di un utilizzo diverso dei fondi legati alla infrastruttura anche alla luce della crisi economica causata dal Covid-19. I cittadini infatti si chiedono: «Ha senso spendere 20 milioni di euro quando le amministrazioni regionali e comunali, come tutta la nazione, si trovano travolte da una crisi economica senza precedenti e con priorità enormi con cui confrontarsi?» Alla petizione hanno aderito finora: Fiab Treviso, Friday for Future Treviso, Lega Ambiente Treviso, associazione Prato in Fiera, associazione Piazza dei Cambiamenti Climatici, Salvaguardia Ambiente Treviso e Casier-Onlus.