Tessitura Monti: fissata la data dell’udienza per l'insolvenza

Si è svolto mercoledì 27 novembre l'incontro in Regione sul futuro della Tessitura Monti di Maserada sul Piave alla presenza dell'assessore Elena Donazzan. Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil di Treviso, di Assindustria VenetoCentro e della proprietà. L'azienda ha comunicato che l’udienza per la dichiarazione di insolvenza è fissata per il giorno 8 gennaio 2020. La prossima settimana i sindacati saranno convocati per avere informazioni dettagliate sulle procedure avviate e sulle possibili prospettive.