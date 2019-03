Gilberto Benetton, svelata l'eredità: otto conti correnti, una villa e uno yacht

A quattro mesi dalla scomparsa di Gilberto Benetton, il suo testamento è stato letto alle eredi della famiglia senza rivelare grandi sorprese. La moglie Lalla e le amate figlie Barbara e Sabrina hanno ereditato in tre parti uguali il patrimonio del "signor Gilberto".

Come riportato da "Il Gazzetino di Treviso", l'eredità lasciata alle tre donne è di otto conti correnti del valore complessivo di 5 milioni di euro, una villa a Cortina e il celebre yacht Nanook del valore di 6,7 milioni di euro. A questi beni si aggiungono anche l’intero patrimonio di famiglia e le quote del "signor Gilberto" nelle società del Gruppo Benetton. La moglie Lalla avrà un usufrutto vita sua natural durante dello 0.25%, detenuto in maniera diretta della holding di famiglia "Edizione property". La figlia Sabrina sarà invece la rappresentante e la presidente di regia del ramo di famiglia della holding, dopo essere entrata a far parte, lo scorso gennaio, del consiglio di amministrazione di "Edizione property". Per volere del "signor Gilberto", finché la società "Edizione property" resterà aperta, i vertici dovranno essere occupati sempre da quattro membri della famiglia Benetton (come i fratelli originari) e il diritto di successione potrà essere trasmesso solo ad un discendente in linea diretta. La morte ravvicinata di Carlo e Gilberto ha portato prima alla nomina di Massimo (primogenito di Carlo) e adesso a quella di Sabrina (figlia di Gilberto). Un'impostazione familiare di cui fanno parte anche Christian Benetton, secondogenito di Carlo, e i restanti due fratelli Andrea e Leone. Il posto da vicepresidente della holding di Ponzano occupato da Gilberto Benetton è però rimasto vacante per il momento. Benetton riparte dalla famiglia, senza mai dimenticare l'eredità lasciata da chi, in passato, è riuscito a portare il nome del marchio trevigiano ai vertici dell'industria mondiale.