Un altro bar nelle mani dei cinesi: a Parè il Time Cafè cambia gestione

CONEGLIANO In ventidue anni di attività sono state diverse migliaia le persone che sono passate, almeno una volta, al bar Time di Parè. Il locale, aperto nel lontano 1996 dal trevigiano Luca Viol, si trova ancora oggi in una zona molto strategica per colazioni di lavoro e aprtitivi tra giovani grazie a un ampio plateatico esterno e alla sua vicinanza con uffici e luoghi di lavoro della zona.

E' di poche ore fa però la notizia, riportata dal sito Qdpnews.it, secondo cui il celebre locale coneglianese sarebbe in procinto di cambiare gestione passando in mani cinesi, dopo la decisione di Viol di abbandonare l'attività. Una scelta maturata negli ultimi anni a causa dei costi d'affitto sempre molto elevati e di una concorrenza tra locali divenuta, in tempi recenti, sempre più insostenibile. A Viol non è rimasto altro da fare che appendere al chiodo i ferri del mestiere e cedere il bar a una gestione cinese che ha deciso di rilevare la sua storica attività. Non è certo la prima volta che uno dei bar storici della provincia di Treviso viene ceduto a nuove gestioni provenienti quasi sempre dai paesi orientali. Il Bar Time è solo l'ultimo esempio di una storica attività trevigiana costretta a lasciare il passo a una globalizzazione e a un mercato sempre più cinico e inarrestabile.

