Malore improvviso in casa: "Toni" Bortolini muore a 67 anni

"Ciao Toni, un saluto da tutti": sono queste le parole scritte in un cartellone appeso davanti alla casa di Antonio "Toni" Bortolini, personaggio simbolo di Miane trovato morto nella sua abitazione all'età di 67 anni.

Come riportato da "Qdpnews" le cause del decesso, avvenuto nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 aprile, sarebbero legate a un malore improvviso che non ha lasciato alcuna via di scampo a Bortolini. "Toni" era conosciuto da tantissime persone a Miane per la sua simpatia ed estravaganza. In paese lo si vedeva quasi sempre girare in sella al suo inseparabile scooter con la scritta "Valentoni 46", in onore di Valentino Rossi, suo idolo sportivo insieme alla squadra del Milan di cui era un tifoso sfegatato. Bortolini viveva da solo e, proprio per questa ragione, si presume non sia riuscito a chiamare in tempo i soccorsi quando il malore l'ha sorpreso l'altra sera. I suoi cd e le cassette di musica registrate per i ragazzi di Miane erano il suo marchio di fabbrica. Un personaggio d'altri tempi, pieno di vita, che aveva saputo farsi ben volere da tutta la comunità di Miane. Ne sono una testimonianza concreta le tantissime testimonianze d'affetto condivise in queste ore sui social e in paese in suo onore: non solo il cartellone d'addio con la raccolta firme fuori da casa sua ma anche decine di messaggi, dediche e saluti commossi. La sepoltura si terrà in forma privata nella giornata di domani, martedì 21 aprile, nel cimitero di Miane.

