Decine di topi tra i rifiuti: i residenti scrivono al Comune

Via Torni invasa dai topi: non è la prima volta che succede ma le immagini di un video, diffuso a inizio settimana sui social network, hanno riacceso i riflettori sul problema, già noto ai residenti del quartiere che l'hanno segnalato al Comune di Mogliano Veneto.

Nelle immagini diffuse sui social si vedono tre grossi topi muoversi a poca distanza dai bidoni della spazzatura riservati ai condomini presenti nel quartiere. Chi vive in Via Torni però assicura che i ratti sono molti di più e che in pieno giorno si muovono indisturbati tra i cassonetti in cerca di cibo, senza curarsi delle persone che arrivano per buttare l'immondizia. Topi in strada e topi nei giardini delle case vicine, decine le segnalazioni arrivate dopo la fine del lockdown: l'emergenza sembra essere dovuta a vari fattori. Primo tra tutti la posizione in cui si trova Via Torni: vicina a un'ansa del fiume Zero, in un'area verde con diversi cespugli dove i topi si possono nascondere indisturbati. A rendere il tutto ancora più complicato il fatto che, ormai da alcuni anni, il cantiere per la costruzione di un grosso condominio privato sia stato bloccato per le polemiche sulla volumetria troppo ingombrante dell'edificio. I lavori sono rimasti fermi, lasciando una grossa pozza d'acqua ristagnante che non fa altro che attirare di continuo un numero ancora più alto di animali nella zona. Un pericolo non solo di decoro urbano ma, soprattutto, di salute per i residenti visto che i roditori sono noti per essere dei portatori di malattie e agenti infettivi. Alcuni residenti hanno deciso di andare a buttare l'immondizia in un'altra zona. Nei giorni scorsi l'associazione di quartiere ha provveduto a segnalare la gravità della situazione al Comune che ha prontamente risposto ai residenti.

Abbiamo contattato telefonicamente il sindaco Davide Bortolato che ha commentato la notizia con queste parole: «I topi in Via Torni sono purtroppo un problema venuto alla luce da diverso tempo. Nell'area erano già presenti diverse trappole per tenere alla larga i roditori ma, nelle ultime settimane, non stanno dando l'effetto sperato. Ci stiamo comunque attrezzando per effettuare una nuova derattizzazione e abbiamo chiesto ai proprietari del terreno in cui sarebbe dovuto sorgere il nuovo condominio di bonificare l'area interessata, sperando possa servire a non portare nuovi ratti nella zona. Detto questo, Via Torni resta una zona in contatto con un'area verde di campagna dove ci sono particolari condizioni naturali che non rendono facile la disinfestazione completa dei topi dalla zona. Ai residenti assicuro comunque che, nelle prossime settimane, sarà fatto il possibile per risolvere o quantomeno contenere il problema».