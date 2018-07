Home Festival porta in centro a Treviso concerti e un torneo di calcio balilla

TREVISO Dopo il Silent Party del mese scorso, due nuovi appuntamenti sono pronti ad animare il cuore di Treviso nei prossimi giorni. L’Home Festival Pop Up Store, lo spazio temporaneo ubicato in Piazza Borsa che fino a settembre accoglierà i turisti festivalieri, offrendo informazioni utili su Home Festival (29 agosto-2 settembre zona ex Dogana a Treviso) giovedì 19 e venerdì 20 luglio ha in serbo due divertenti eventi all’insegna dello sport e della musica live.

Giovedì dalle ore 19 alle ore 22 scatterà “Lobster invitational”, la seconda edizione di “agguerrite” partite di calcetto balilla a quattro, in cui i giocatori si sfideranno per vincere l’ambito trofeo che darà la possibilità di scegliere la nuova disciplina nella quale sfidarsi l’anno prossimo. Venerdì dalle ore 18 invece spazio alla musica live con “Home meets Sisma: Auroro Borealo + Jesse The Faccio”. Sisma è un collettivo di ragazzi, musicisti e musicofili, nato nel settembre del 2014, che vuole creare una scena musicale viva, forte e sempre presente, organizzando concerti nel trevigiano in cui propongono band del panorama indipendente italiano (e non), cercando dove possibile di affiancarle a progetti emergenti locali. Si parte con Auroro Borealo, che dopo l'esordio nel 2017 con alcuni singoli, è uscito l'8 marzo 2018 col nuovo album "Sappi che ti ho sempre voluto bene". Il titolo si riferisce ad un momento preciso nella vita dell'artista, quando cioè a undici anni aveva i suoi primi attacchi di panico e, convinto di morire, diceva alla madre: "Mamma, io muoio, ma sappi che ti ho sempre voluto bene". E poi un tuffo nella dimensione intima e semplice, malinconica ma vivace di Jesse the Faccio, il progetto solista che mischia sonorità lo-fi di stampo nord-americano con il cantautorato italiano. Sport e musica per una due giorni di eventi pronti ad animare il centro di Treviso nel bel mezzo dell'estate.