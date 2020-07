Oliviero Toscani: «I Benetton hanno una integrità morale fuori da ogni discussione»

Parla il fotografo che per anni ha collaborato con la famiglia di Ponzano. «Ho conosciuto Luciano nel 1980 e non ho mai incontrato persone più oneste in vita mia. Questo è un Paese di cattiveria, frustrazione e invidia per il successo»