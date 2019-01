Si rompe il totem dell'ospedale: prenotazioni in tilt al San Giacomo

La direzione sanitaria dell’ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto è riuscita a riparare alle 13.30 di martedì 15 gennaio il totem “tagliacode” del Cup, andato in tilt all'improvviso, creando non pochi problemi nella gestione delle prenotazioni previste per la mattinata odierna.

La rottura di una delle parti della strumentazione che dispensa i numeri di prenotazione agli utenti aveva creato code e disagi costringendo la direzione dell'ospedale castellano a un intervento immediato di manutenzione. Dopo aver fatto ripartire il totem, i tecnici hanno monitorato la strumentazione fino alle ore 18 confermando che la riparazione ha dato un esito positivo. La direzione sanitaria ha voluto ringraziare tutto il personale che in questa situazione di emergenza si è prodigato per ridurre al minimo il disagio dei cittadini, riportando in poche ore la situazione alla normalità.