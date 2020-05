Traffico in autostrada: «Aumento del 76,49% rispetto alla Fase 1»

Oltre il 20% di auto e mezzi pesanti in più rispetto alla scorsa settimana. La ripartenza del 18 maggio ha i contorni di un traffico ormai in ripresa stabile, anche se non ancora ai livelli “normali”, per i quali bisognerà probabilmente attendere la riapertura dei transiti interregionali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il trend tuttavia è positivo e si evince dai flussi registrati da Concessioni Autostradali Venete lunedì, primo giorno di effettiva rimozione della maggior parte delle limitazioni agli spostamenti, in uno degli snodi strategici della regione. Sulla Padova-Venezia e il Passante di Mestre i dati parlano di un aumento del traffico di oltre 24mila veicoli in una settimana, ovvero il 20,79% rispetto al lunedì precedente (11 maggio). I mezzi pesanti sono passati da 45.560 a 49.652 (+8,98%), quelli leggeri da 71.299 a 91.504 (+28,34%), per un totale di 141.156 veicoli contro i 116.859 di una settimana fa. Più apprezzabile ancora l’aumento del traffico rispetto all’ultima settimana della cosiddetta “Fase 1”, quella che andava dal 27 aprile al 3 maggio: +76,49% (allora i transiti registrati erano stati 79.978: 36.665 pesanti, 43.313 leggeri). Tuttavia gli spostamenti, seppur liberi e in ripresa, restano limitati ai soli transiti interni alla regione e questo aspetto mantiene il dato di traffico lontano dai normali flussi del periodo: il lunedì omologo del 2019 (era il 20 maggio) erano transitati sulle stesse competenza 205.500 veicoli, il 31,31% in più. Il dato progressivo di maggio, con lo stesso mese dello scorso anno, vede finora un calo di traffico del -52,11%, ovviamente in ripresa progressiva. Già comunque superata la variazione percentuale dei mesi precedenti: marzo 2020 aveva chiuso con il -54,46% rispetto a marzo 2019, aprile 2020 con il -69,76% rispetto ad aprile 2019. Intanto nella sede di Mestre il ritorno alla normalità è apprezzabile anche dalla riapertura del Centro Servizi di Concessioni Autostradali Venete, da questa settimana operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.45 e dalle 14.30 alle 18. L’accesso avviene nel rispetto delle disposizioni di legge per garantire la prevenzione del contagio e dunque è consentito entrare una persona per volta, con l’obbligo di indossare mascherina e guanti. Per informazioni è attivo il numero 041.5497184.