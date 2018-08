Un sabato da circolazione fluida su tutta la A4, bollino rosso per domenica e lunedì

CESSALTO Aree di sosta sovraffollate come da tradizione in questa giornata di esodo estivo, con lunghe code, ma non di veicoli, bensì di persone, all’area di servizio di Duino Nord davanti all’ufficio che vende le “vignette” per transitare in Slovenia. Nonostante il bollino sia ormai in vendita in quasi tutte le aree di servizio della rete autostradale e nonostante la massiccia attività di informazione nei confronti degli utenti, le abitudini sono dure a morire e così le code davanti alla porta dell’ufficio che vende le vignette vanno di pari passi con quelle alla barriera di Trieste-Lisert, dove oggi – sabato 11 agosto – i tre chilometri in uscita sono rimasti fissi per tutta la giornata per poi scendere, nel tardo pomeriggio: alle 18 era rimasta una piccola fila di 300 metri.

La settimana di Ferragosto è un periodo, dal punto di vista del traffico, sempre piuttosto difficile da prevedere perché a seconda di come cade la festività (quest’anno è di martedì) i turisti scelgono come partire e se accontentarsi di un fine settimana lungo, oppure approfittare dell’intera settimana. L’evoluzione delle abitudini, in ogni caso, si vede: le partenze iniziano già dal giovedì, il venerdì è spesso da bollino rosso (ieri alle 22,00 la coda a tratti andava praticamente da San Donà di Piave fino al nodo A4/23 in direzione Trieste) e la notte fra venerdì e sabato risulta addirittura più “trafficata” dello stesso sabato, come è successo questa notte. Non soltanto. Il sabato mattina presto, usualmente ad alta intensità di transiti, adesso è una fascia oraria non problematica e il traffico “sale” dopo le 10. Questo perché negli alberghi sono cambiati gli orari e nella maggior parte delle località ai turisti viene concesso di tenere la camera fino a mezzogiorno, mentre prima doveva essere liberata entro le 10; quindi chi arriva se la prende comoda. Anche la domenica, che di solito era una giornata molto tranquilla con l’autostrada poco frequentata, ora invece presenta un traffico decisamente sostenuto e non solo per gli spostamenti dei pendolari diretti al mare.

Alla luce di questi fenomeni, è difficile dire se il traffico è in aumento o se è in linea con quello dello scorso anno e un bilancio completo si potrà fare solo a fine stagione. Una cosa è certa però: per la A4, durante il week end, i cantieri svolgono una funzione di filtro, costringono gli utenti a rallentare e, senza la presenza di mezzi pesanti, con la Polizia Stradale in pattugliamento costante, la circolazione è più fluida. Si va piano, certo, ma si va e senza incidenti di rilievo. Si è invece mantenuto intenso ma scorrevole per tutta la giornata il traffico sulle rete autostradale di CAV. Fino a questo momento su A4 Padova est-Venezia, Passante di Mestre e A57-Tangenziale di Mestre non si segnalano code né incidenti: solo qualche rallentamento, soprattutto in mattinata, ha interessato il tratto di A4 tra Padova est e il bivio A4-A57 in direzione Trieste, mentre qualche coda di alcune centinaia di metri si è verificata in uscita alla barriera di Venezia-Mestre.

Confermata dunque, anche in questo sabato da bollino rosso, la tendenza dei fine settimana scorsi, che hanno visto partenze "spalmate" durante tutto l’arco della giornata e del week-end. Traffico molto intenso ma scorrevole dunque, nonostante punte intorno ai 5 mila veicoli l'ora, registrate nella tarda mattinata nel tratto tra Padova est e Arino. In questo momento i volumi sono in netto calo e si viaggia tra i 2-3 mila transiti orari: domani sarà una domenica ancora da bollino rosso per traffico intenso sia in direzione Trieste che Milano, con i primi rientri. Lunedì invece giornata da bollino giallo soprattutto in carreggiata ovest. Aggiornamenti in tempo reale su www.cavspa.it e sulla App InfoViaggiando. Per domani, domenica 13 agosto – giornata in cui i mezzi pesanti non potranno transitare dalle 7,00 alle 22,00 – il traffico sarà sostenuto in A4, in entrambe le direzioni, con possibili rallentamenti in uscita alla barriera di Trieste Lisert e ai caselli che portano alle località marittime. Anche la A57 sarà caratterizzata da traffico sostenuto in entrambe le direzioni. Autovie Venete ricorda, per chi è diretto in Slovenia, che la vignetta è in vendita in numerose aree di servizio: sulla A57 a Bazzera Sud; sulla A4 a Fratta Sud, Calstorta Sud, Gonars Sud, Duino Sud e Duino Nord; sulla A28 a Brugnera Sud e Gruaro Ovest; sulla A23 a Zugliano Est e a Zugliano Ovest.