Code e saldi: weekend all'insegna del traffico sulle autostrade del Nordest

TREVISO Sono ripartiti alle 16 i mezzi pesanti, fermi dalle 8 di sabato mattina e la circolazione ne ha subito risentito. Dopo i rallentamenti registrati in mattinata e le code (massimo 3 chilometri in A23 in direzione Palmanova) a tratti alterante a qualche congestione sulla A4 soprattutto in direzione Trieste, nelle prime ore del pomeriggio la situazione si era normalizzata.

Con la ripresa del traffico commerciale, complice anche un guasto meccanico a un furgone, i rallentamenti si sono ripresentati ma senza causare eccessivi disagi. Attualmente code temporanee (si formano e si dissolvono) sono segnalate tra Latisana e San Giorgio in direzione Trieste, qualche rallentamento è invece ancora presente in uscita a San Donà di Piave (all’outlet è iniziata oggi la stagione dei saldi) mentre sul resto della rete il traffico è molto sostenuto ma senza congestioni. Per domenica 8 luglio, il traffico sarà intenso lungo la A4 in entrambe le direzioni, con possibili code o rallentamenti ai caselli che portano verso il mare per gli spostamenti dei pendolari. Traffico sostenuto, soprattutto durante la prima parte della giornata, sulla A57, in direzione Trieste. I mezzi pesanti non potranno transitare dalle 7 del mattino alle 22.