Attualità Santa Maria del Rovere / Piazza Martiri di Belfiore

Cantiere in piazza, il mercato di Campagna Amica costretto a trasferirsi

Per le festività natalizie, sia il 26 dicembre che il 2 gennaio, il mercato coperto di Coldiretti non si terrà in Piazza Martiri di Belfiore. La nuova sede al campo sportivo di Sant'Anna