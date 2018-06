Trasporto scolastico: Montebelluna triplica il numero di iscritti

MONTEBELLUNA Sono oltre cento i bambini che frequentano le scuole montebellunesi che nel prossimo anno scolastico potranno usufruire delle agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico.

Agevolazioni che sono state aggiornate secondo il nuovo tariffario messo a punto dall’amministrazione comunale e che prevedono alcune novità rispetto al servizio che, per oltre il 70%, è finanziato dal Comune e che per l'anno in corso è utilizzato da oltre 600 studenti delle scuole d'infanzia, elementari e medie. Si tratta di alcuni piccoli ma opportuni accorgimenti per migliorare la tariffazione del servizio di trasporto scolastico. Nello specifico, il tetto Isee viene ora alzato e fissato in 19mila euro – rispetto ai 17.721,56 euro dell'anno in corso – in modo da agevolare e coinvolgere anche le famiglie del ceto medio e uniformarlo allo stesso limite previsto per le tariffe agli asili nido.

Cambiano e migliorano le agevolazioni per chi possiede un reddito inferiore al limite Isee di diciannovemila euro. Commenta il sindaco, Marzio Favero: “Il compito di un’amministrazione comunale è quello senz’altro di avere un ordine di priorità negli investimenti e nei servizi, ma anche, laddove possibile, di prestare attenzione ad aspetti della vita collettiva che possono sembrare minori ma hanno un significato per chi ha meno possibilità economiche. E’ il caso di questa iniziativa che ha visto una rideterminazione dei valori ISEE, cioè che determinano la situazione economica delle famiglie, al fine di rendere meno onerosa la spesa scolastica per famiglie che comunque che hanno un reddito modesto”. Spiega l’assessore all’Istruzione, Claudio Borgia: “Ad usufruire di queste agevolazioni sono 102 bambini. Si tratta di quasi il triplo dei beneficiari rispetto all’anno scolastico in corso che vede la tariffa agevolata applicata a 36 gli alunni. Le agevolazioni sono relative alle richieste raccolte dal 1° marzo al 30 aprile ma per i ritardati c’è tendo fino ad agosto per iscrivere i figli al servizio di trasporto scolastico ed è quindi ipotizzabile che i beneficiari aumenteranno. Un occhio di riguardo è stato dato ai bambini e ragazzi rimasti orfani di un genitore: si tratta di due casi per il quale la tariffa viene completamente azzerata. Tra le altre agevolazioni, l’introduzione della riduzione – che prima non c'era - del 10% (16 euro) per il primo figlio che utilizza il servizio che sarà usufruita da 67 bambini. Si tratta di dati molto positivi che evidenziano la bontà del progetto di modificare le agevolazioni, fornendo così un sostegno alle famiglie e applicare le tariffe in maniera più equa e, viste le alte adesioni, sarà riconfermato anche per il prossimo anno e stiamo valutando una formula simile per la mensa a partire dall’anno scolastico 2019/2020. Ricordo infine che nel corso dell’anno sono diminuiti i morosi avendo introdotto da un lato l’intervento dei Servizi sociali per i casi di reale difficoltà mentre per gli altri è stato posto il veto, al momento dell’iscrizione al servizio di trasporto e di mensa scolastica, della regolarità dei pagamenti.

Aumenta inoltre l'agevolazione per il quarto o ulteriore figlio che utilizza il servizio che passa dalla riduzione del 50% al 60% della tariffa. Questa stessa agevolazione è prevista anche per i nuclei famigliari numerosi, cioè con almeno 4 figli da 0 a 24 anni anche se non usufruiscono contemporaneamente del servizio. Ad usufruirne sono 10 bambini. Rimangono invece invariate le agevolazioni per il secondo e terzo figlio che usufruiscono del servizio, fissate rispettivamente a -30% e -50% della tariffa: ne beneficeranno in tutto 25 bambini.