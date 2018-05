Lotta alle zanzare: a Mogliano insetticidi gratis per i cittadini

MOGLIANO VENETO Sono confortanti i risultati dei controlli, condotti dalla Ulss 2, sull'efficacia dei trattamenti anti larvali eseguiti nel corso del 2017: Mogliano si colloca al terzo posto tra i comuni virtuosi della Marca.

Un risultato rassicurante che il comune punta comunque a migliorare con il principale intento di lenire il disagio patito dai cittadini. Come ormai ripetuto da diverso tempo, e come più volte ribadito anche dal Servizio di prevenzione dell'Ulss, un buon piano di prevenzione della diffusione delle zanzare non può prescindere dalla sinergia comune-cittadini. Per questo motivo l'amministrazione comunale, come ogni anno, ha acquisito uno stock di prodotti anti zanzare da distribuire gratuitamente ai cittadini.

“Quest'anno – dichiara l’assessore Oscar Mancini - confortati dai pareri tecnici del Servizio di prevenzione, abbiamo scelto un prodotto che ha nella persistenza e nella facilità di impiego i suoi punti di forza che ci auguriamo lo rendano impiegabile da un maggior numero di cittadini: avere una maggiore partecipazione da parte di tutti è fondamentale perché, superfluo dirlo, la zanzara non fa distinzione fra pozze d'acqua pubbliche o private”. La consegna gratuita del prodotto avverrà in Piazza Caduti il 14 e il 21 maggio, durante il tradizionale mercato del lunedì. “Più saremo e meglio staremo” conclude l’assessore.