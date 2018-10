I trattori d’epoca ritornano in piazza Borsa: protagonista quest’anno il “sistema” Ferguson

Il Gruppo amici trattori d’epoca della Marca tornano con i loro gioielli in piazza Borsa a Treviso domenica 28 ottobre. La manifestazione quest’anno sarà dedicata ai trattori Massey Ferguson. L’arrivo e l’allestimento è previsto per le ore 9, per chiudere alle ore 17. Alle ore 10.30, presso la Camera di Commercio, convegno su “Il sistema Ferguson a 75 anni dalla sua introduzione”, con gli interventi dell’ing. Renzo Porcellato e dell’ing. Walter Scattolin. L’irlandese Herry Ferguson con la sua invenzione, 75 anni fa, ha rivoluzionato il modo di lavorare la terra con il trattore. Prima i trattori sostituivano i cavalli nel “trascinare l'aratro” ma con l'invenzione di Ferguson, un sistema di attacco a tre punti per collegare trattore e attrezzo, i trattori hanno cominciato a diffondersi e a rendere sempre meno pesante il lavoro.

“Proveremo a raccontare un po’ la storia dell’uomo Ferguson - ci dice Walter Scattolin, uno dei relatori - Una storia che ha del tecnico, del commerciale e del sociale, che portò alla diffusione su larga scala del suo sistema con l’idea non solo di far business ma di aiutare la produzione di cibo a basso costo in tutto il mondo”. Nel mondo delle macchine agricole d’epoca oltre alla passione e il desiderio di mantenere nel tempo qualcosa che è appartenuto al passato, c’è una componente di forte conoscenza e di preparazione. Domenica 28 ottobre a Treviso tutti questi elementi e sfumature saranno rappresentate.