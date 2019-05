Lavori sulla linea: treni fermi per tre mesi da Castelfranco a Montebelluna

Con la chiusura delle scuole per le vacanze estive inizieranno i lavori di elettrificazione tra la stazione di Castelfranco e quella di Montebelluna e i lavori di manutenzione della sede ferroviaria tra Montebelluna e Feltre.

Due opere che bloccheranno per ben tre mesi, dal 9 giugno al 7 settembre, tutti i treni tra le stazioni di Montebelluna e Castelfranco. Un disagio non da poco per chi è solito spostarsi in treno. Come riportato da "La Tribuna di Treviso" infatti i tempi di percorrenza sulla linea Montebelluna-Castelfranco si allungheranno da 16 a 45 minuti visto che i treni verranno sostituiti da un servizio di autobus garantito da Trenitalia. Durante il periodo estivo sono in programma, lungo la tratta tra Montebelluna e Feltre, anche i lavori di consolidamento delle scarpate e di taglio alberi. Grande attesa invece per l'elettrificazione della tratta Castelfranco-Montebelluna che dovrebbe garantire dal prossimo autunno corse più regolari ed efficienti per tutti i pendolari. Nel frattempo, i più penalizzati dai tre mesi di stop estivo saranno tutti i lavoratori che da Montebelluna e Feltre devono prendere per motivi lavorativi le coincidenze per Padova. Spostandosi in autobus i tempi di percorrenza sono destinati ad aumentare e prendere in orario le coincidenze potrebbe rivelarsi un grosso problema.