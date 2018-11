Nuovo orario per Trenitalia: penalizzata la provincia di Treviso

I nuovi orari dei treni per la stagione invernale entreranno in vigore domenica 9 dicembre ma sono già in molti i pendolari delusi dalle nuove scelte di Trenitalia che in Veneto da un lato ha aumentato il numero delle corse sulle linee principali, ma dall'altro ha dovuto operare anche qualche cancellazione che interesserà soprattutto la provincia di Treviso.

Nel dettaglio: il treno delle 5.33 che collegava Mestre con Mogliano, Preganziol, Treviso e Sacile sarà eliminato. Soppresso, sulla stessa linea, anche il treno delle 19.17 che collegava Sacile a Venezia passando per Treviso. Cancellati, ma sostituiti con autobus, il treno Conegliano-Vittorio Veneto-Belluno, che parte alle 22.01 ed arriva alle 22.55, il Belluno-Conegliano delle 20.20 (con arrivo 21.18) e il Treviso-Montebelluna delle 14.58 con arrivo alle 15.23 (che circolerà solo da lunedì al venerdì). La lista di treni eliminati e sostituiti da corriere è davvero lunga nella Marca e interesserà anche la corsa delle 15.32 da Montebelluna a Treviso, delle 11.58 da Treviso per Montebelluna e delle 13.01 da Montebelluna a Treviso. Non ci sarà più neanche il Bassano-Venezia che, dal lunedì al venerdì alle 20.46, attraversava la Marca via Castelfranco-Mestre.

Trenitalia risponde alle critiche sostenendo che dal canto loro hanno fatto il possibile per «rinforzare i collegamenti nelle ore centrali del mattino. A essere eliminati - secondo l’assessore ai trasporti della Regione Veneto, Elisa De Berti - sono stati eliminati i treni che in base ai monitoraggi hanno registrato una scarsissima presenza di passeggeri e sostituiti con un meno oneroso servizio di bus». Certo, nella Marca arriverà anche qualche buona notizia. Sulla linea che collega Treviso a Portogruaro una nuova coppia di treni viaggerà contemporaneamente a partire dalle 15.30, dal lunedì al sabato riempiendo una fascia oraria (dalle 14.30 alle 17.30) attualmente scoperta e non servita da treni.