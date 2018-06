"Aria di festa": il treno a vapore torna nella Marca

TREVISO Domenica 24 giugno sarà possibile vivere l’esperienza unica di raggiungere la kermesse dedicata al Prosciutto di San Daniele Dop a bordo di un magnifico treno storico.

Sarà il secondo dei sedici convogli della Fondazione Fs che viaggeranno quest'anno lungo i binari della Pedemontana del Friuli, riattivata a dicembre e inserita dalla Legge 9 agosto 2017 n. 128 tra le 18 ferrovie turistiche d’Italia. La Pedemontana del Friuli sarà inoltre l’ottava linea di “Binari senza tempo”, il progetto nazionale della Fondazione Fs, che ha permesso in questi anni il recupero di oltre 500 chilometri di linee per scopi turistici da Nord a Sud del Paese. Il treno sarà trainato dalla splendida locomotiva D345.1055, recentemente inserita nel Parco storico operativo della Fondazione FS per i servizi turistici, tre carrozze d'epoca Centoporte, serie 31.000 e 32.000 che potranno far viaggiare oltre 230 passeggeri. Grande la soddisfazione espressa dai sindaci di San Daniele, Pietro Valent e di Forgaria, Marco Chiapolino, che sabato hanno svolto un sopralluogo alla fermata di Cornino assieme a Silvano Pilosio, Assessore con delega al Turismo di San Daniele, Andrea Palese, consigliere comunale di Gemona e Massimo Anello, promotori quest’ultimi del progetto dei treni turistici lungo la Sacile-Gemona. “L’arrivo del treno storico a Cornino in occasione di Aria di Festa è una vittoria di squadra. Si tratta di una grande occasione di sviluppo per il nostro territorio, che potrà sfruttare il volano della ferrovia turistica, per valorizzare le nostre eccellenze mettendole in vetrina”. La Regione, d’intesa con i Comuni attraversati dalla linea, sta definendo infatti il calendario dei treni storici che viaggeranno quest'anno in Pedemontana: numerose sono le iniziative in programma collegate alla ferrovia turistica, che spazieranno dall’enogastronomia, alla storia, alla natura, alla cultura, all’arte e al binomio vincente treno+bici.

L'itinerario

Il treno partirà da Treviso alle 7.35, con fermate intermedie a Conegliano (7.55), Sacile (8.12) Budoia-Polcenigo (a.8.30 / p. 8.55) e arriverà a Cornino alle ore 12.00. A Budoia durante la sosta verrà offerta una piccola degustazione sul tema “I sapori della Pedemontana” e saranno presenti esposizioni di prodotti locali, mentre nel corso del viaggio verso Cornino il Consorzio del Prosciutto del San Daniele e Turismo FVG cureranno degustazioni a bordo e forniranno ai passeggeri informazioni sul territorio attraversato. Da Cornino è previsto il trasferimento con navette gratuite a San Daniele per "Aria di Festa". Il ritorno: partenza da Cornino (16.00), fermate intermedie a Budoia-Polcenigo (19.22), Sacile (19.37), Conegliano (19.51) e arrivo a Treviso alle ore 20.14.

Biglietti ferroviari

Per il prezzo dei biglietti è prevista una tariffa unica, del costo di dieci euro comprensivo della corsa di andata e ritorno. Cinque euro il costo per i ragazzi dai 4 ai 12 anni non compiuti, mentre i bambini da 0-4 anni non compiuti, accompagnati da almeno un adulto pagante e senza garanzia di posto a sedere, potranno viaggiare gratis. Il titolo di viaggio del treno storico non sarà utilizzabile sui treni regionali. I biglietti saranno acquistabili da mercoledì 20 giugno attraverso tutti i canali Trenitalia: sul sito web www.trenitalia.com presso le biglietterie e le self service in stazione e le agenzie di viaggi abilitate. Chiunque fosse interessato a ricevere ulteriori informazioni sull'evento potrà scrivere una mail all'indirizzo prenotazioni@fondazionefs.it o telefonare al numero 06.44103520 (da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle 17).