MANIAGO Domenica 5 agosto torna il treno storico lungo i binari della Pedemontana del Friuli, una delle ferrovie turistiche più belle d’Italia, inaugurata domenica scorsa dal Governatore della Regione FVG, Massimiliano Fedriga alla presenza dei Sindaci del territorio e dei vertici della Fondazione FS. Dopo il grande successo del treno inaugurale e dei treni di Aria di Festa e di Coltello in Festa che hanno fatto registrare il sold out, si punta nuovamente al tutto esaurito. L’appuntamento è fissato per le ore 9.40 di domenica, quando dalla stazione di Sacile partirà il treno Motus et Tempus Express.

Il treno, che sarà composto da splendide carrozze d’epoca Centoporte, si fermerà a Maniago (ore 10.14), a Pinzano alle ore (11.01) e raggiungerà Gemona alle ore 11.45. Particolarmente ricco il programma turistico visto che i passeggeri potranno optare per assistere alla giornata conclusiva dei Campionati Mondiali di Paraciclismo a Maniago o raggiugere il capolinea Gemona e partecipare alla rievocazione storica medioevale del Tempus est Jocundum.

Dalla stazione di Gemona sarà infatti attivo un servizio gratuito di bus navette che permetterà ai passeggeri di raggiugere il centro storico, il quale ospiterà taverne dove poter assaggiare piatti dal sapore antico, accompagnati dalle note gioiose dei musici. Sacile sarà raggiungibile sia dal vicino Veneto che da Udine e Pordenone grazie a veloci collegamenti ferroviari che permetteranno facili coincidenze: treno R1605 Mestre (p. 8.17), Treviso (8.36), Conegliano (8.54), con arrivo a Sacile alle ore 9.04, oppure R1107 Udine (p. 8.31), Codroipo (8.46), Casarsa (8.54), Pordenone (9.10) e arrivo a Sacile alle ore 9.23.