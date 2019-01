Il treno notturno da Venezia a Pordenone fermerà anche a Preganziol

Novità molto importante per tutti coloro che viaggiano sulla linea ferroviaria Venezia-Udine. Da diverso tempo ormai, i pendolari di Preganziol lamentavano il fatto che dalle ore 21.15 fino a mezzanotte e un quarto nessun treno, proveniente da Venezia, si fermasse in stazione.

Un vuoto orario a cui Trenitalia ha posto rimedio proprio in questi giorni. A partire dalle prossime settimane il treno regionale veloce 2474 in partenza alle ore 23.05 da Venezia Santa Lucia e diretto a Pordenone fermerà anche a Preganziol con arrivo alle 23.30, spezzando in questo modo il buco notturno che aveva lasciato deserta la stazione trevigiana. Fino ad oggi, il regionale veloce fermava solo a Mogliano Veneto e a Treviso, dai prossimi giorni si aggiungerà una fermata in più. Un servizio molto utile per tutti quei viaggiatori che, non riuscendo a prendere il treno delle 21, non dovranno più aspettare fino a mezzanotte inoltrata per fare ritorno a casa.