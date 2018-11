Lo schianto di Cornuda, Alessandro forse tradito dall'alta velocità

La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo (per ora a carico di ignoti) ipotizzando il reato di omicidio stradale ma per il pubblico ministero Francesca Torri la dinamica dell'incidente che nella notte tra sabato e domenica è costato la vita ad Alessandro Gagno sarebbe già chiaro. Si tratta di valutazioni che confermano le prime ricostruzioni secondo cui il 24enne, che lavorava come barista al "La Forcola" di Cornuda, avrebbe perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa della forte velocità, invadendo la corsia opposta e andando a sbattere frontalmente contro una Mercedes di grossa cilindrata che procedeva in direzione opposta.

La tragedia è accaduta lungo la Feltrina, all'altezza dell'Antica Osteria Guarnier, intorno alle 2,30. La Fiat Punto guidata da Gagno si è scontrata frontalmente con un Suv Mercedes con a bordo tre persone, un uomo 56enne e due donne, una di 55 e l'altra di 56 anni, rimaste fortunatamente ferite in maniera non grave. Il mezzo del 24enne avrebbe perduto aderenza con la strada andando a sbandare improvvisamente e invadendo la corsia opposta. Nello schianto la Punto si è capovolta e Gagno è morto sul colpo. Il pubblico ministero non ha però disposto il sequestro dei mezzi coinvolti.