L'Altra Italia, la reale situazione economica del nord est

Sabato 9 febbraio in Villa Onigo a Trevignano si terrà l'incontro "L'Altra Italia". L’evento ha come filo conduttore la manovra finanziaria varata dal governo e le ripercussioni che la stessa ha sulle imprese, famiglie, pensioni e volontariato. Aprirà i lavori il coordinatore provinciale di Forza Italia e sindaco della città di Conegliano, Fabio Chies. Grazie all’intervento del Dott. Renato Mason del Centro Studi della CGIA di Mestre, verranno illustrati i dati economici del nord-est per poi focalizzarci sulle problematiche delle imprese e del tessuto produttivo del nostro territorio. Alberto Franceschini del Centro Servizi per il Volontariato di Treviso, porterà la propria esperienza e competenza circa le necessità e le difficoltà che il mondo del volontariato ha nel poter esercitare i propri servizi, sia a livello nazionale che locale. Particolare importanza sarà data alla richiesta di autonomia da parte della Regione del Veneto. Proprio per questo, gli on.li Raffaele Baratto e Dario Bond, ci aiuterà a comprendere come mai la richiesta di maggiore autonomia, da sempre appoggiata da Forza Italia, si sia arenata a causa dei continui rinvii da parte delle forze di governo che continuano a procrastinare le richieste dei cittadini veneti. Chiuderà i lavori, l’on. Davide Bendinelli, coordinatore regionale di Forza Italia.